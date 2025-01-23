Нову систему оголошення повітряної тривоги тестують на Житомирщині

Нові систему оповіщення про повітряну загрозу запроваджують на Житомирщині, фото: «Свідок.info»

https://racurs.ua/ua/n203403-novu-systemu-ogoloshennya-povitryanoyi-tryvogy-testuut-na-jytomyrschyni.html

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На Житомирщині сьогодні, 13 січня, в межах пілотного проекту розпочинає роботу нова система оповіщення населення про загрозу з повітря.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

Основна відмінність від звичного режиму роботи — можливість оголошення повітряної тривоги окремо по районах, коли, за даними Повітряних сил, потенційна загроза на моменті не стосується всієї території області, — зазначив він. — Це дозволить іншим районам продовжувати роботу та навчання.

Нагадаємо, 10 січня на Черкащині було запроваджено пілотний проект щодо нового алгоритму оповіщення про повітряні тривоги.