Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Нові систему оповіщення про повітряну загрозу запроваджують на Житомирщині, фото: «Свідок.info»

Нову систему оголошення повітряної тривоги тестують на Житомирщині

23 січ 2025, 13:52
999

На Житомирщині сьогодні, 13 січня, в межах пілотного проекту розпочинає роботу нова система оповіщення населення про загрозу з повітря.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

Основна відмінність від звичного режиму роботи — можливість оголошення повітряної тривоги окремо по районах, коли, за даними Повітряних сил, потенційна загроза на моменті не стосується всієї території області, — зазначив він. — Це дозволить іншим районам продовжувати роботу та навчання.

Нагадаємо, 10 січня на Черкащині було запроваджено пілотний проект щодо нового алгоритму оповіщення про повітряні тривоги.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів