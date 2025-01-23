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Рашисты совершили очередной расстрел пленных в Донецкой области, фото: «Цензор.нет»

Расстрел украинских военных — Офис генпрокурора начал расследование

23 янв 2025, 15:25
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Розпочато розслідування за фактом розстрілу ворогом українських військовополонених на Донеччині.

Про це сьогодні, 23 січня, повідомила прес-служба Офісу генпрокурора.

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України), — розповіли у відомстві.

Зазначається, що, за попередніми даними, під час штурму позицій українських військ на Донеччині окупанти захопили в полон шістьох військовослужбовців Сил оборони та у подальшому розстріляли.

Розстріл військовополонених є серйозним порушенням Женевської конвенції про поводження з військовополоненими та класифікується як тяжкий міжнародний злочин, — наголошують у прокуратурі.

Наразі проводяться слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин злочину та осіб, причетних до його скоєння.

Нагадаємо, у мережі з’явилося чергове відео про черговий цинічний розстріл рашистами беззбройних українських військовополонених.

Источник: Ракурс


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