Рашисти здійснили черговий розстріл полонених на Донеччині, фото: «Цензор.нет»

https://racurs.ua/ua/n203408-rozstril-ukrayinskyh-viyskovyh-ofis-genprokurora-rozpochav-rozsliduvannya.html

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Розпочато розслідування за фактом розстрілу ворогом українських військовополонених на Донеччині.

Про це сьогодні, 23 січня, повідомила прес-служба Офісу генпрокурора.

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України), — розповіли у відомстві.

Зазначається, що, за попередніми даними, під час штурму позицій українських військ на Донеччині окупанти захопили в полон шістьох військовослужбовців Сил оборони та у подальшому розстріляли.

Розстріл військовополонених є серйозним порушенням Женевської конвенції про поводження з військовополоненими та класифікується як тяжкий міжнародний злочин, — наголошують у прокуратурі.

Наразі проводяться слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин злочину та осіб, причетних до його скоєння.

Нагадаємо, у мережі з’явилося чергове відео про черговий цинічний розстріл рашистами беззбройних українських військовополонених.