Минобороны разъяснило правила предоставления отсрочки для студентов и преподавателей

https://racurs.ua/n203414-minoborony-razyasnilo-pravila-predostavleniya-otsrochki-dlya-studentov-i-prepodavateley.html

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Постанова КМУ від 31 грудня 2024 року № 1558 уточнила правила надання відстрочки для здобувачів освіти та педагогічних працівників.

Зокрема студенти професійно-технічних, фахових передвищих та вищих навчальних закладів, інтерни та докторанти отримають відстрочку на весь семестр, але не більше ніж на шість місяців (вересень-лютий і березень-серпень). Раніше цей термін складав три місяці.

Викладачі матимуть відстрочку до завершення навчального року, який триває з 1 вересня по 31 серпня (якщо інше не встановлено Положенням про організацію навчального процесу відповідного закладу). Для цього вони мають бути працевлаштовані на ставку не нижче 0.75, що підтверджується навчальними планами закладу.

Канікули та закінчення навчального року не є підставою для втрати права на відстрочку. Зміни до постанови спрямовані на спрощення процедури та зниження навантаження на працівників ТЦК та СП, які раніше мусили обробляти величезну кількість документів кожні три місяці.