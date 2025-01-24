Украина вернула тела еще 757 павших военных. Фото: Координационный штаб

https://racurs.ua/n203436-ukraina-vernula-tela-esche-757-pogibshih-voennyh.html

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В Україну повернули тіла 757 полеглих захисників.

Вдалося повернути тіла загиблих військовослужбовців з Бахмутського, Вугледарського, Луганського, Донецького та Запорізького напрямків і моргів на території країни-агресора росії. Про це Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими 24 січня повідомив у Telegram.

З числа повернених «на щиті» оборонців:

451 з Донецького напрямку;

71 з Бахмутського напрямку;

51 з Вугледарського напрямку;

13 з Луганського напрямку;

137 із Запорізького напрямку.

З моргів на території росії повернули 34 загиблих.

Зазначається, що полеглих оборонців вдалося повернути за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Центрального управління цивільно-військового співробітництва Генерального штабу ЗСУ, об'єднаного центру СБУ, МВС, Офісу уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС та інших структур.

Нагадаємо, на початку січня керівник Секретаріату Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Богдан Охріменко повідомив, що росіяни подали Україні запити про понад 50 тис. зниклих безвісти загарбників.