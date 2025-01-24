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Ракурс
В Запорожье возобновили электроснабжение жителям Шевченковского района

В Запорожье возобновили электроснабжение после российского удара 23 января — ОВА

24 янв 2025, 22:15
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У Запоріжжі поновили електропостачання жителям Шевченківського району міста, які були знеструмлені внаслідок російської повітряної атаки 23 січня.

Про це сьогодні, 24 січня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Енергетики та працівники комунальних служб підключили до електропостачання мешканців Шевченківського району, які були знеструмлені через ворожий удар 23 січня, — зазначив Федоров. — Понад 20 тисяч абонентів знову зі світлом, понад 17 тисяч — з теплом.

23 січня о четвертій годині ранку рашисти атакували Запоріжжя чотирма ракетами, одна з яких знищила енергетичний обʼєкт у одному з найбільших районів міста. В результаті близько 20,5 тис. абонентів залишилися без світла, 17 тис. — без тепла.

Внаслідок російського удару 23 січня одна людина загинула, ще 54 були поранені.

Источник: Ракурс


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