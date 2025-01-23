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Последствия российского удара по Запорожью, фото: Запорожская ОВА
В Запорожье значительно возросло количество пострадавших в результате ночной атаки (ФОТО)https://racurs.ua/n203400-v-zaporoje-znachitelno-vozroslo-kolichestvo-postradavshih-v-rezultate-nochnoy-ataki-foto.htmlРакурс
У Запоріжжі вже відомо про 45 постраждалих внаслідок російських повітряних атак, вчинених ворогом в ніч на сьогодні, 23 січня.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Люди продовжують звертатись до медичних закладів після нічної ворожої атаки, — зазначив він.
Раніше сьогодні Федоров повідомив, що серед постраждалих — 22 людини, яких госпіталізували в стані середньої тяжкості. У лікарні також двомісячне немовля.
Нагадаємо, рашисти атакували обласний центр Запорізької області «шахедами» та балістичними ракетами. Загинув 47-річний чоловік. Серед постраждалих є рятувальники та енергетики, які ліквідовували наслідки ворожої атаки на енергооб'єкт у місті.
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