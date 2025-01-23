Наслідки російського удару по Запоріжжю, фото: Запорізька ОВА

https://racurs.ua/ua/n203400-u-zaporijji-znachno-zrosla-kilkist-postrajdalyh-vnaslidok-nichnoyi-ataky-foto.html

Ракурс

У Запоріжжі вже відомо про 45 постраждалих внаслідок російських повітряних атак, вчинених ворогом в ніч на сьогодні, 23 січня.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Люди продовжують звертатись до медичних закладів після нічної ворожої атаки, — зазначив він.

Раніше сьогодні Федоров повідомив, що серед постраждалих — 22 людини, яких госпіталізували в стані середньої тяжкості. У лікарні також двомісячне немовля.

Нагадаємо, рашисти атакували обласний центр Запорізької області «шахедами» та балістичними ракетами. Загинув 47-річний чоловік. Серед постраждалих є рятувальники та енергетики, які ліквідовували наслідки ворожої атаки на енергооб'єкт у місті.