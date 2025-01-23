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Ракурс
Наслідки російського удару по Запоріжжю, фото: Запорізька ОВА

У Запоріжжі значно зросла кількість постраждалих внаслідок нічної атаки (ФОТО)

23 січ 2025, 11:53
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У Запоріжжі вже відомо про 45 постраждалих внаслідок російських повітряних атак, вчинених ворогом в ніч на сьогодні, 23 січня.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Люди продовжують звертатись до медичних закладів після нічної ворожої атаки, — зазначив він.

Раніше сьогодні Федоров повідомив, що серед постраждалих — 22 людини, яких госпіталізували в стані середньої тяжкості. У лікарні також двомісячне немовля.

Нагадаємо, рашисти атакували обласний центр Запорізької області «шахедами» та балістичними ракетами. Загинув 47-річний чоловік. Серед постраждалих є рятувальники та енергетики, які ліквідовували наслідки ворожої атаки на енергооб'єкт у місті.

Джерело: Ракурс


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