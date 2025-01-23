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Ракурс
Наслідки російської атаки на Запоріжжя, фото: Запорізька ОВА

Одна багатоповерхівка зруйнована та 30 пошкоджено — наслідки атак рф на Запоріжжя

23 січ 2025, 09:02
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У Запоріжжі одна багатоповерхівка зруйнована та 30 пошкоджені внаслідок російських атак.

Також понівечені приватні будинки та нежитлові приміщення у Шевченківському та Олександрівському районах. Про це у своєму Telegram-каналі сьогодні, 23 січня, вранці повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

У пошкоджених будинках КП «Запоріжремсервіс» закриває вікна та ремонтує покрівлі, задіяні фахівці комунальної рятувальної служби, КП «ЕЛУАШ», ДСНС, допомогу надають благодійні організації, — зазначив Федоров.

За словами Федорова, мешканці пошкодженого житла мають право на один з восьми пакетів допомоги, які надаються обласною та міською владою для підтримки постраждалих — залежно від типу будинку, права власності на житло та ступеня пошкоджень людина може отримати гроші, будматеріали або допомогу з ремонтом.

Також у місті до 25 зросла кількість постраждалих внаслідок нічної атаки рашистів.

Нагадаємо, в ніч на сьогодні росіяни двічі атакували Запоріжжя — ракетами та «шахедами».

Джерело: Ракурс


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