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Ракурс
Последствия российской атаки в Запорожье, фото: Запорожская ОВА

Одна многоэтажка разрушена и 30 повреждены — последствия атак рф на Запорожье

23 янв 2025, 09:02
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У Запоріжжі одна багатоповерхівка зруйнована та 30 пошкоджені внаслідок російських атак.

Також понівечені приватні будинки та нежитлові приміщення у Шевченківському та Олександрівському районах. Про це у своєму Telegram-каналі сьогодні, 23 січня, вранці повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

У пошкоджених будинках КП «Запоріжремсервіс» закриває вікна та ремонтує покрівлі, задіяні фахівці комунальної рятувальної служби, КП «ЕЛУАШ», ДСНС, допомогу надають благодійні організації, — зазначив Федоров.

За словами Федорова, мешканці пошкодженого житла мають право на один з восьми пакетів допомоги, які надаються обласною та міською владою для підтримки постраждалих — залежно від типу будинку, права власності на житло та ступеня пошкоджень людина може отримати гроші, будматеріали або допомогу з ремонтом.

Також у місті до 25 зросла кількість постраждалих внаслідок нічної атаки рашистів.

Нагадаємо, в ніч на сьогодні росіяни двічі атакували Запоріжжя — ракетами та «шахедами».

Источник: Ракурс


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