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ПВО ночью, кроме "шахедов", сбивала ракеты Х-59/69

ПВО ночью, кроме «шахедов», сбивала ракеты Х-59/69

25 янв 2025, 10:05
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Сили української ППО у ніч на 25 січня збили дві з двох випущених російськими військовими злочинцями ракети Х-59/69 та 46 з 61 ворожих БПЛА, ще 15 — локаційно втрачені.

Протиповітряна оборона працювала у Одеській, Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Хмельницькій та Кіровоградській областях.

Збиті дрони завдали шкоди на Київщині, Черкащині та Хмельниччині. Пошкоджено будівлі підприємств, установ, багатоквартирні та приватні будинки, автотранспорт. Спеціальні служби ліквідовують наслідки, постраждалим надається допомога.

Источник: Ракурс


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