ППО вночі, крім "шахедів", збивала ракети Х-59/69

https://racurs.ua/ua/n203460-ppo-vnochi-krim-shahediv-zbyvala-rakety-h-59-69.html

Ракурс

Сили української ППО у ніч на 25 січня збили дві з двох випущених російськими військовими злочинцями ракети Х-59/69 та 46 з 61 ворожих БПЛА, ще 15 — локаційно втрачені.

Протиповітряна оборона працювала у Одеській, Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Хмельницькій та Кіровоградській областях.

Збиті дрони завдали шкоди на Київщині, Черкащині та Хмельниччині. Пошкоджено будівлі підприємств, установ, багатоквартирні та приватні будинки, автотранспорт. Спеціальні служби ліквідовують наслідки, постраждалим надається допомога.