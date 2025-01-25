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ППО вночі, крім "шахедів", збивала ракети Х-59/69

ППО вночі, крім «шахедів», збивала ракети Х-59/69

25 січ 2025, 10:05
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Сили української ППО у ніч на 25 січня збили дві з двох випущених російськими військовими злочинцями ракети Х-59/69 та 46 з 61 ворожих БПЛА, ще 15 — локаційно втрачені.

Протиповітряна оборона працювала у Одеській, Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Хмельницькій та Кіровоградській областях.

Збиті дрони завдали шкоди на Київщині, Черкащині та Хмельниччині. Пошкоджено будівлі підприємств, установ, багатоквартирні та приватні будинки, автотранспорт. Спеціальні служби ліквідовують наслідки, постраждалим надається допомога.

Джерело: Ракурс


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