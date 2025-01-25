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Оккупанты вывесили триколор под Покровском. Скриншот с видео
Оккупанты вывесили флаг рф под Покровском — его уничтожил украинский дрон (ВИДЕО)https://racurs.ua/n203476-okkupanty-vyvesili-flag-rf-pod-pokrovskom-ego-unichtojil-ukrainskiy-dron-video.htmlРакурс
Солдати рф вивісили свій прапор під Покровськом у Донецькій області.
Окупанти встановили ворожий триколор на одному зі схилів під містом. Однак російський прапор провисів там не довго, його знищила аеророзвідка штурмового полку «Скала», поціливши у ціль дроном. Про це 425-й окремий штурмовий батальйон «Скала» 25 січня повідомив у Telegram.
Днями окупанти вирішили вивісити свою триколорну ганчірку на одному зі схилів під Покровськом. Аеророзвідка штурмового полку «Скала» це помітила і такий крок ворога не оцінила, — йдеться у повідомленні.
Військові також показали на відео, як російський триколор розлетівся у різні боки після влучання БпЛА.
Нагадаємо, у грудні минулого року міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш обурився через прапори Української повстанської армії, які українські військові поставили на бронетранспортери Rosomak, що Варшава передала Києву в якості військової допомоги. Посадовець вважає це провокацією.
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