Окупанти вивісили триколор під Покровськом. Скріншот з відео

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Солдати рф вивісили свій прапор під Покровськом у Донецькій області.

Окупанти встановили ворожий триколор на одному зі схилів під містом. Однак російський прапор провисів там не довго, його знищила аеророзвідка штурмового полку «Скала», поціливши у ціль дроном. Про це 425-й окремий штурмовий батальйон «Скала» 25 січня повідомив у Telegram.

Днями окупанти вирішили вивісити свою триколорну ганчірку на одному зі схилів під Покровськом. Аеророзвідка штурмового полку «Скала» це помітила і такий крок ворога не оцінила, — йдеться у повідомленні.

Військові також показали на відео, як російський триколор розлетівся у різні боки після влучання БпЛА.

Нагадаємо, у грудні минулого року міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш обурився через прапори Української повстанської армії, які українські військові поставили на бронетранспортери Rosomak, що Варшава передала Києву в якості військової допомоги. Посадовець вважає це провокацією.