ВСУ отразили наступление на Елизаветовку. Карта: DeepState

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Сили оборони України відбили масованих штурм російських окупантів у Донецькій області.

Захисники зупинили наступ на село Єлизаветівка, що поруч з Мирноградом. У суботу вранці, 25 січня, росіяни виступили з Воздвиженки й намагалися заїхати в Єлизаветівку. У ході бою противник втратив 10 транспортних засобів. Про це аналітичний проект DeepState повідомив у Telegram.

Зазначається, що очолював ворожу атаку танк, який рухався спереду колони й намагався пробити маршрут. Однак цю одиницю українські військові зуміли уразити.

Після цього з Воздвиженки висунилося ще дев’ять одиниць техніки противника, з яких шість були знищені одразу, а ще три уражено під час відкату. Також було знищено двоє мотоциклістів, які рухалися в іншій стороні села.

Нагадаємо, 24 січня у DeepState поінформували, що російські окупанти просунулась у семи населених пунктах — у Великій Новосілці, біля Дачного, Удачного, Новоєлизаветівки, Макіївки, Табаївки та Западного. Того дня також стало відомо про повну окупацію росіянами Нововасилівки.