Последствия российского ракетного удара по Запорожью 23 января, фото: Иван Федоров

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У лікарнях досі залишаються 15 людей, постраждалих внаслідок російської ракетної атаки по обласному центру Запорізької області, завданої вранці 23 січня.

Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Про це сьогодні. 26 січня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Загалом у лікарнях все ще знаходиться 54 поранених внаслідок січневих російських обстрілів Запорізької області. Троє з них у важкому стані, — зазначив Федоров. — Медики надають усю необхідну допомогу.

Нагадаємо, 23 січня близької четвертої години ранку рашисти завдали ракетних ударів по Запоріжжю. Тоді одна людина загинула, що понад 50 — постраждали.