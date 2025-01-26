Россияне ровняют Покровск с землей

https://racurs.ua/n203505-rossiyane-rovnyaut-pokrovsk-s-zemley-foto.html

Ракурс

26 січня російські війська обстріляли місто Покровськ у Донецькій області. Внаслідок цього загинула жінка.

Про це розповіла речниця прокуратури Донеччини Анастасія Мєдвєдєва.

Близько 13.30 російська армія вкотре обстріляла місто. Внаслідок атаки загинула жінка, яка перебувала поряд із місцем влучання засобу ураження. Тип зброї, якої обстріляли місто, встановлюють.

Ще у грудні на вулицях було набагато більше людей та машин. Зараз місто зовсім спорожніло. За останніми офіційними даними, у Покровську залишається близько 7 тисяч людей, загалом у громаді — 10 тис. — пише місцевий сайт «Капрі.

З Покровської громади евакуювали дітей.

Наразі евакуація відбувається дуже повільно — з міста виїжджає не більше 5−6 людей на добу. Також були випадки повернення у Покровськ сімей з неповнолітніми, але їх евакуювали повторно, — повідомив начальник МВА Сергій Добряк.

Точок збору для евакуації у самому місті вже немає, тому людей забирають поадресно.