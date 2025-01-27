Ночная атака врага привела к повреждениям в Сумской области. Фото:

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Ракурс

Російські окупанти атакували інфраструктурні об'єкти на Сумщині.

Внаслідок дронової атаки ворога були пошкоджені інфраструктурні об'єкти в Сумах та у Піщаному. На щастя, ніхто не постраждав внаслідок обстрілів. Про це Сумська обласна військова адміністрація 27 січня повідомила у Telegram.

Вночі ворог атакував БпЛА Сумську громаду. Внаслідок вибухів у Сумах та селі Піщане пошкоджені нежитлове приміщення та інфраструктурні об'єкти. В результаті атаки постраждалих нема. На місцях вибухів працюють відповідні служби, — йдеться у повідомленні.

За інформацією ОВА, уночі оборонці неба збили над регіоном сім ворожих «Шахедів».

Нагадаємо, нічна атака безпілотників призвела до пошкодження трьох багатоповерхових будинків у Дніпрі. В одній дев’ятиповерхівці виникла пожежа, яку згодом ліквідували рятувальники.

А в Івано-Франківській області російські ударні БпЛА типу «Шахед» атакували об'єкти критичної інфраструктури. На одному з місць удару виникла пожежа.