Две страны НАТО согласились тратить 5% ВВП на оборону. Фото:

https://racurs.ua/n203519-dve-strany-nato-soglasilis-tratit-5-vvp-na-oboronu-ft.html

Ракурс

Дві країни НАТО під тиском президента США Дональда Трампа погодилися витрачати 5% ВВП на оборону.

Литва та Естонія стали першими країнами Північноатлантичного альянсу, які пообіцяли витрачати понад 5% свого внутрішнього валового продукту на оборону. Про це повідомило видання Financial Times.

Зазначається, що міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс наголосив в інтерв’ю виданню, що Європа стикається з «новою ерою». З 2025 року і, принаймні, до 2030-го Литва витрачатиме на оборону 5−6% від свого ВВП.

Звичайно, тиск є, і це хороший і конструктивний тиск з боку нашого стратегічного та найбільшого союзника в НАТО. Ми не можемо ігнорувати ці повідомлення. Але це не єдина причина… Для нас життєво важливо мати реальні можливості для війни, — зазначив Будріс і додав, що різке збільшення оборонних витрат фінансуватиметься за рахунок державних запозичень.

А глава уряду Естонії Крістен Міхал заявив, що його країна також має намір виділяти 5% ВВП на оборонні витрати замість нинішніх 3,7%.

Наш ключовий безпековий партнер при новому президенті надіслав чіткий сигнал: витрати НАТО на оборону мають збільшитися. Ми знаємо нашого супротивника, і я повністю згоден — наша мета має бути 5%, — заявив він.

FTпише, що інші країни НАТО також розглядають можливість збільшення своїх витрат на оборону, хоч і не до того рівня, якого вимагав Дональд Трамп.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що «попросить усі наші країни НАТО збільшити витрати на оборону до 5 відсотків валового внутрішнього продукту, що мало бути багато років тому». Наразі цільові витрати Північноатлантичного альянсу становлять 2%, і 24 країни із 32 досягають цього.

Джерело: Financial Times