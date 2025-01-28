Армия рф ударила по Днепропетровщине. Фото: полиция

https://racurs.ua/n203571-armiya-rf-udarila-po-dnepropetrovschine-sredi-postradavshih-rebenok.html

Ракурс

Російські військові завдали нових ударів по Дніпропетровській області.

У вівторок, 28 січня, окупанти обстріляли територіальну громаду Синельниківського району. Внаслідок атаки постраждали 12-річний хлопець, 54-річний чоловік та літня жінка. Усіх трьох довелося госпіталізувати. Про це Національна поліція України повідомила у Telegram.

Російська атака призвело до пошкодження понад 10 приватних будинків місцевих жителів, а декілька домоволодінь були зруйновані вщент. В оселях повилітали вікна, були потрощені дах та стіни й пошкоджені огорожі.

А вже ввечері рашисти атакували громаду дроном-камікадзе, який пошкодив три домоволодіння.

Нагадаємо, 28 січня російські окупанти атакували дроном у Покровську легковий автомобіль ВАЗ-2106 із написом «люди». Внаслідок обстрілу загинула жінка, а 60-річний водій та ще одна громадянка 52 років, котра також перебувала в салоні, дістали поранення.