Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Армія рф вдарила по Дніпропетровщині. Фото: поліція

Армія рф вдарила по Дніпропетровщині, серед постраждалих — дитина

28 січ 2025, 20:19
999

Російські військові завдали нових ударів по Дніпропетровській області.

У вівторок, 28 січня, окупанти обстріляли територіальну громаду Синельниківського району. Внаслідок атаки постраждали 12-річний хлопець, 54-річний чоловік та літня жінка. Усіх трьох довелося госпіталізувати. Про це Національна поліція України повідомила у Telegram.

Російська атака призвело до пошкодження понад 10 приватних будинків місцевих жителів, а декілька домоволодінь були зруйновані вщент. В оселях повилітали вікна, були потрощені дах та стіни й пошкоджені огорожі.

А вже ввечері рашисти атакували громаду дроном-камікадзе, який пошкодив три домоволодіння.

Армія рф вдарила по Дніпропетровщині. Фото: поліція

Армія рф вдарила по Дніпропетровщині. Фото: поліція

Армія рф вдарила по Дніпропетровщині. Фото: поліція

Нагадаємо, 28 січня російські окупанти атакували дроном у Покровську легковий автомобіль ВАЗ-2106 із написом «люди». Внаслідок обстрілу загинула жінка, а 60-річний водій та ще одна громадянка 52 років, котра також перебувала в салоні, дістали поранення.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів