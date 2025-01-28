Армія рф обстріляла цивільне авто в Покровську. Фото: прокуратура

https://racurs.ua/ua/n203565-okupanty-vluchyly-u-cyvilne-avto-v-pokrovsku-ie-zagyblyy-ta-poraneni.html

Ракурс

Російська армія завдала нових ударів по Покровську.

У вівторок вдень, 28 січня, окупанти атакували дроном цивільний автомобіль ВАЗ-2106″ із написом «люди». Внаслідок обстрілу загинула жінка, а 60-річний водій та ще одна громадянка 52 років, котра також перебувала в салоні, дістали поранення. Про це прокуратура Донеччини поінформувала в Telegram.

Очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін у Telegram поінформував, що сьогодні в Костянтинівці внаслідок ворожого обстрілу було поранено двох цивільних. У місті також пошкоджено дві багатоповерхові будівлі, дев’ять гаражів та автомобіль.

Нагадаємо, 28 січня росія атакувала Одесу і Одеський район ударними безпілотниками та ракетою. Сили ППО знищили ракету й активно відпрацювали по дронах. Але уламками збитих БпЛА було пошкоджено скління у чотирьох житлових багатоповерхівках та пʼяти дачних будинках.