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Ракурс
Армія рф обстріляла цивільне авто в Покровську. Фото: прокуратура

Окупанти влучили у цивільне авто в Покровську, є загиблий та поранені

28 січ 2025, 17:20
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Російська армія завдала нових ударів по Покровську.

У вівторок вдень, 28 січня, окупанти атакували дроном цивільний автомобіль ВАЗ-2106″ із написом «люди». Внаслідок обстрілу загинула жінка, а 60-річний водій та ще одна громадянка 52 років, котра також перебувала в салоні, дістали поранення. Про це прокуратура Донеччини поінформувала в Telegram.

Пошкоджений автомобіль у Покровську. Фото: прокуратура

Очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін у Telegram поінформував, що сьогодні в Костянтинівці внаслідок ворожого обстрілу було поранено двох цивільних. У місті також пошкоджено дві багатоповерхові будівлі, дев’ять гаражів та автомобіль.

Обстріл Костянтинівки. Фото: ОВА

Обстріл Костянтинівки. Фото: ОВА

Нагадаємо, 28 січня росія атакувала Одесу і Одеський район ударними безпілотниками та ракетою. Сили ППО знищили ракету й активно відпрацювали по дронах. Але уламками збитих БпЛА було пошкоджено скління у чотирьох житлових багатоповерхівках та пʼяти дачних будинках.

Джерело: Ракурс


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