Парламент Италии поддержал продолжение предоставления военной помощи Украине. Фото:

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Парламент Італії проголосував за продовження постачання військової допомоги Україні у цьому році.

Сьогодні, 28 січня, Нижня палата італійського парламенту остаточно схвалила постанову щодо України, який санкціонує продовження постачання зброї Силам оборони до 31 грудня 2025 року. Про це повідомило видання ANSA.

Зазначається, що 192 депутати проголосували «за», а 41 — проти. Опозиція не була єдиною у цьому питанні, бо три партії підтримали це рішення, а дві проголосували проти.

Як відомо, Італія допомагає Україні з початку повномасштабного російського вторгнення. Раніше продовження допомоги Києву до кінця 2025 року підтримав уряд. А в грудні 2024 року уряд Італії схвалив уже 10-й пакет військової допомоги Україні.

Нагадаємо, 9 січня Сполучені Штати Америки оголосили про черговий пакет військової допомоги Україні на суму 500 млн дол. Це була остання допомога за часів президентства Джо Байдена.

Джерело: ANSA