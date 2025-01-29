Российский суд добавил еще три нуля к рекордному штрафу, который хотят взыскать с Google

Российский суд мечтает взыскать с Google рекордную сумму штрафа

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Вимоги 17 російських телеканалів, які подали на Google у суд через блокування їхніх YouTube-акаунтів, перевищили 1,8 дуодецильйона рублів. Дуодециліон — це одиниця з 39 нулями.

Про це повідомляє російське агентство «РБК» з посиланням на джерела, відомі з перебігом справи.

За словами одного із співрозмовників, вказана сума — це борг, що накопичився у Google до 15 січня за невиконання вимоги відновити облікові записи російських медіа на YouTube, — розповіло агентство.

Ще наприкінці жовтня 2024 року борг становив «лише» 2 ундециліона рублів (одиниця з 36 нулями).

Розгляд справи розпочався ще у 2020 році з позову «Царєграда» та РІА ФАН, до яких згодом долучилися низка інших каналів та пропагандистка Маргарита Сімоньян, до американської Google LLC, ірландської Google Ireland, а також до російського ТОВ «Гугл» з вимогою відновити заблоковані на YouTube акаунти каналів:

у 2021 році суд зобов’язав Google відновити доступ. Корпорація не виконала це рішення протягом відведених дев’яти місяців, після чого за кожен день невиконання почав нараховуватись штраф у розмірі 100 тис. руб.;

сума штрафу подвоюється щотижня, доки рішення не буде виконано, без обмеження загальної суми штрафу, котра в результаті вже давно перевищила загальну суму ВВП усього світу.

Капіталізація власника Google компанії Alphabet на біржі NASDAQ становила 2,4 трлн доларів станом на 28 січня 2025 року.

Ще минулого року у звіті за другий квартал компанія повідомляла про поточні юридичні питання в росії, включаючи закриття рахунків підсанкційних осіб та штрафи за блокування акаунтів. Тоді Alphabet вказувала, що вважає, що ці справи істотно не вплинуть на її діяльність.

Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну Google призупинила діяльність у рф та перевела основну частину співробітників місцевого офісу в інші країни.

У квітні 2022-го Арбітражний суд Москви заарештував майно та рахунки ТОВ «Гугл» на суму 500 млн рублів. У червні того ж року ТОВ «Гугл» звернулася до суду із заявою про власне банкрутство, у жовтні 2023 року компанія була визнана банкрутом.

Джерело: «РБК»