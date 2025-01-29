Дроны вынесли нефтеперекачивающую станцию ​​и ракетный арсенал в Тверской области

https://racurs.ua/n203596-drony-vynesli-nefteperekachivauschuu-stanciu-i-raketnyy-arsenal-v-tverskoy-oblasti.html

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Безпілотники СБУ та Сил спецоперацій уразили нафтоперекачувальну станцію «Андреаполь» та ракетний арсенал у Тверській області РФ.

Про це декільком українським медіа розповів співрозмовник в Силах оборони.

За словами джерела, росіянам навіть довелося зупиняти магістральний трубопровід, яким нафта постачається до терміналу «Усть-Луга» в Ленінградській області.

«Андреаполь» є важливою складовою Балтійської трубопровідної системи — 2.

Внаслідок атаки на станції пошкоджено фільтраційний насосний майданчик, цистерни з присадками, стався розлив нафтопродуктів і пожежа.

Ще однією ціллю став 23-й ракетний арсенал Міноборони рф у Тверській області. Дрони уразили сам склад і три будівлі військової частини. Місцеві жителі нарахували понад 20 вибухів і писали в чатах про евакуацію населення.