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Дрони винесли нафтоперекачувальну станцію та ракетний арсенал у Тверській області

Дрони винесли нафтоперекачувальну станцію та ракетний арсенал у Тверській області

29 січ 2025, 17:45
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Безпілотники СБУ та Сил спецоперацій уразили нафтоперекачувальну станцію «Андреаполь» та ракетний арсенал у Тверській області РФ.

Про це декільком українським медіа розповів співрозмовник в Силах оборони.

За словами джерела, росіянам навіть довелося зупиняти магістральний трубопровід, яким нафта постачається до терміналу «Усть-Луга» в Ленінградській області.

Джерело: Ракурс


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