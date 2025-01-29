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Дрони винесли нафтоперекачувальну станцію та ракетний арсенал у Тверській області
Дрони винесли нафтоперекачувальну станцію та ракетний арсенал у Тверській областіhttps://racurs.ua/ua/n203596-drony-vynesly-naftoperekachuvalnu-stanciu-ta-raketnyy-arsenal-u-tverskiy-oblasti.htmlРакурс
Безпілотники СБУ та Сил спецоперацій уразили нафтоперекачувальну станцію «Андреаполь» та ракетний арсенал у Тверській області РФ.
Про це декільком українським медіа розповів співрозмовник в Силах оборони.
За словами джерела, росіянам навіть довелося зупиняти магістральний трубопровід, яким нафта постачається до терміналу «Усть-Луга» в Ленінградській області.