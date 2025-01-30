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Ракурс
Танк 24 бригады сжег вражескую БМД с 30 метров

Танк 24 бригады сжег вражескую БМД с 30 метров (ВИДЕО)

30 янв 2025, 08:00
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Бійці 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила показали знищення двох російських бойових машин ворожого десанту під Часовим Яром на Донеччині, одну з них танк уразив з 30-метрової відстані.

Відповідне відео розповсюдила у своїх соцмережах 24 ОМБр.

Росіяни продовжують наступати на Часів Яр, задіюючи елітні повітряно-десантні дивізії, мотострілецькі бригади та інші підрозділи, а також повністю руйнуючи залишки населеного пункту.

Тривають безперервні штурми з різних напрямків, тож воїни 24 ОМБр знищують ворога у надважких умовах.

Так під час однієї з атак противника піхотинці спалили бойову машину десанту з гранатомета.

Друга бронемашина продовжила рух та була знищена вогнем танку Королівської бригади з 30 метрів.

Источник: Ракурс


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