Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Танк 24 бригади спалив ворожу БМД з 30 метрів

Танк 24 бригади спалив ворожу БМД з 30 метрів (ВІДЕО)

30 січ 2025, 08:00
999

Бійці 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила показали знищення двох російських бойових машин ворожого десанту під Часовим Яром на Донеччині, одну з них танк уразив з 30-метрової відстані.

Відповідне відео розповсюдила у своїх соцмережах 24 ОМБр.

Росіяни продовжують наступати на Часів Яр, задіюючи елітні повітряно-десантні дивізії, мотострілецькі бригади та інші підрозділи, а також повністю руйнуючи залишки населеного пункту.

Тривають безперервні штурми з різних напрямків, тож воїни 24 ОМБр знищують ворога у надважких умовах.

Так під час однієї з атак противника піхотинці спалили бойову машину десанту з гранатомета.

Друга бронемашина продовжила рух та була знищена вогнем танку Королівської бригади з 30 метрів.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів