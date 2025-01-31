рф атаковала Украину свыше сотней БпЛА. Фото:

https://racurs.ua/n203645-rossiya-nochu-zapustila-po-ukraine-bolee-100-bespilotnikov.html

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Масовану атаку російських БпЛА відбивали вночі українські військові.

У ніч на 31 січня країна-агресор рф атакувала 102-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, які запустили з напрямків: Курськ, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ у росії та мису Чауда в окупованому Криму. Про це Повітряні сили Збройних сил України 31 січня повідомили у Telegram.

До відбиття повітряного нападу залучали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ й мобільні вогневі групи. Станом на 9.00 було відомо про збиття 59 російських безпілотників. Їх знищували у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Одеській областях.

Ще 37 БпЛА противника були локаційно втрачені, але без негативних наслідків.

Нічна атака ворога призвела до пошкоджень у Сумській, Одеській та Черкаській областях.

У Повітряних силах наголосили, що ще чотири російські дрони перебувають у повітрі, тому бойова робота триває.

Нагадаємо, в Офісі президента України повідомили, що росія почала запускати по Україні БпЛА «Шахед» з новою «начинкою». В цих ударних безпілотниках ворог збільшив бойову частину до 90 кг, яка містить металеві елементи — шрапнель.