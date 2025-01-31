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рф атакувала Україну понад сотнею БпЛА. Фото:
росія вночі запустила по Україні понад 100 безпілотниківhttps://racurs.ua/ua/n203645-rosiya-vnochi-zapustyla-po-ukrayini-ponad-100-bezpilotnykiv.htmlРакурс
Масовану атаку російських БпЛА відбивали вночі українські військові.
У ніч на 31 січня країна-агресор рф атакувала 102-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, які запустили з напрямків: Курськ, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ у росії та мису Чауда в окупованому Криму. Про це Повітряні сили Збройних сил України 31 січня повідомили у Telegram.
До відбиття повітряного нападу залучали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ й мобільні вогневі групи. Станом на 9.00 було відомо про збиття 59 російських безпілотників. Їх знищували у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Одеській областях.
Ще 37 БпЛА противника були локаційно втрачені, але без негативних наслідків.
Нічна атака ворога призвела до пошкоджень у Сумській, Одеській та Черкаській областях.
У Повітряних силах наголосили, що ще чотири російські дрони перебувають у повітрі, тому бойова робота триває.
Нагадаємо, в Офісі президента України повідомили, що росія почала запускати по Україні БпЛА «Шахед» з новою «начинкою». В цих ударних безпілотниках ворог збільшив бойову частину до 90 кг, яка містить металеві елементи — шрапнель.