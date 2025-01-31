Обломки «Шахеда» повредили балкон. Фото: ГСЧС

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Одеська область третій день поспіль перебувала під російськими ударами.

Минулої ночі окупанти атакували ударними безпілотниками Чорноморськ. Ворожий наліт призвів до пошкоджень будівлі міської лікарні, приватного житлового будинку, адмінбудівлі, зернового складу та вантажних автомобілів. Про це голова Одеської ОВА Олег Кіпер 31 січня повідомив у Telegram.

Постраждало четверо людей, один із них — лікар, який під час ворожих ударів проводив операцію. Всі поранені у стані середнього ступеню тяжкості. Двох довелося госпіталізувати.

Зазначається, що російський обстріл спричинив до проблем з подачею електроенергії для частини Чорноморська та передмістя. Фахівці вже працюють над відновленням світла.

У Черкаській області повітряна тривога лунала з ночі до самого ранку. Голова ОВА Ігор Табурець у Facebookпоінформував, що на території регіону було знищено шість російських БпЛА.

У більшості випадків обійшлося без наслідків, але в Черкасах уламки «Шахеда» пошкодили балкон в одній із квартир багатоповерхівки. Виникла пожежа, яку ліквідували рятувальники. На щастя, ніхто не постраждав.

Нагадаємо, минулої ночі українські сили ППО збили 59 зі 102 російських безпілотників, а ще 37 БпЛА противника були локаційно втрачені.

На Сумщині один з ворожих дронів влучив у приватний будинок в Краснопільській громаді. Внаслідок атаки постраждали дві людини, їх доправили до лікарні