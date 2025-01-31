Наслідки атаки БпЛА. Фото: ОВА

https://racurs.ua/ua/n203642-rosiyskyy-bpla-vluchyv-u-budynok-na-sumschyni-ie-postrajdali-foto.html

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Російська армія знову завдала ударів по Сумській області.

Ввечері 30 січня окупанти атакували регіон безпілотниками. Один з ворожих БпЛА влучив у приватний будинок в Краснопільській громаді. Про це Сумська обласна військова адміністрація 31 січня повідомила у Telegram.

Попередньо відомо, що внаслідок атаки постраждали дві людини, які дістали поранення різного ступеня тяжкості. Їх доправили до лікарні.

Нагадаємо, минулої ночі російський безпілотник влучив у житлову багатоповерхівку у Сумах. Внаслідок атаки загинули дев’ятеро осіб, а 13 людей дістали поранення. Серед постраждалих яких дитина.

Ворожий обстріл пошкодив 10 багатоквартирних житлових будинків, зруйнував та пошкодив 462 вікна.