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Ракурс
Последствия атаки БпЛА. Фото: ОВА

Российский БпЛА попал в дом на Сумщине — есть пострадавшие (ФОТО)

31 янв 2025, 08:25
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Російська армія знову завдала ударів по Сумській області.

Ввечері 30 січня окупанти атакували регіон безпілотниками. Один з ворожих БпЛА влучив у приватний будинок в Краснопільській громаді. Про це Сумська обласна військова адміністрація 31 січня повідомила у Telegram.

Попередньо відомо, що внаслідок атаки постраждали дві людини, які дістали поранення різного ступеня тяжкості. Їх доправили до лікарні.

Наслідки атаки БпЛА. Фото: ОВА

Наслідки атаки БпЛА. Фото: ОВА

Наслідки атаки БпЛА. Фото: ОВА

Нагадаємо, минулої ночі російський безпілотник влучив у житлову багатоповерхівку у Сумах. Внаслідок атаки загинули дев’ятеро осіб, а 13 людей дістали поранення. Серед постраждалих яких дитина.

Ворожий обстріл пошкодив 10 багатоквартирних житлових будинків, зруйнував та пошкодив 462 вікна.

Источник: Ракурс


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