Украина получит от Британии 2 млрд фунтов. Фото:

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Велика Британія надасть Україні 2 млрд фунтів стерлінгів на закупівлю систем ППО й ракет до них.

Кабінет міністрів схвалив законопроект про ратифікацію Рамкової угоди між Україною та Великою Британією щодо підтримки розвитку оборонних спроможностей. Незабаром цей проект закону подадуть до Верховної Ради. Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль 31 січня повідомив у Telegram.

За словами очільника уряду, ця угода передбачає, що Лондон виділить Києву 2 млрд фунтів на закупівлю систем протиповітряної оборони, ракет до ППО, а також на організацію ремонтних баз для військової техніки та іншого озброєння. Такі рембази будуть облаштовані в Україні.

Крім того, як зазначив Шмигаль, ці британські мільярди суттєво посилити обороноздатність України.

Нагадаємо, 16 січня прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що його країна щороку надаватиме Києву щонайменше 3,6 млрд дол. військової допомоги. Також він анонсував передачу ЗСУ 150 стволів для артилерії, які вперше за 20 років виготовили у Сполученому Королівстві та нової мобільної системи ППО.