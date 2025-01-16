Британія передасть України нову систему ППО і стволи для артилерії

Силам оборони України передадуть нову систему ППО і стволи для артилерії від Британії.

https://racurs.ua/ua/n203186-brytaniya-peredast-ukrayiny-novu-systemu-ppo-i-stvoly-dlya-artyleriyi.html

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Силам оборони України передадуть нову систему ППО і стволи для артилерії від Британії.

Премʼєр Кір Стармер на пресконференції у Києві оголосив, що його країна надасть 150 стволів для артилерії, які вперше за 20 років виготовили у Сполученому Королівстві. Їх відправлять в Україну за кілька тижнів. А нова система ППО — мобільна і профінансована разом з Данією.

Велика Британія щороку надаватиме Україні щонайменше 3,6 млрд дол. військової допомоги.

Це триватиме стільки, скільки буде потрібно. Також Лондон готуватиме спеціалістів для української бойової авіації й допомагатиме з постачанням літаків, інвестуватиме в українське оборонне виробництво, зокрема дронів та артилерії, — сказав Стармер.

Британія розширить співпрацю у сфері далекобійного озброєння та наростить підготовку спеціалістів для української бойової авіації. Також там обіцяють допомагати з постачанням літаків, які перебувають на озброєнні НАТО.

Разом з цим Україна отримає близько 3 млрд дол., які повертатимуть за рахунок доходів від заморожених активів рф. Загалом протягом 2025 року від Британії надійде $6,6 млрд допомоги.

Нагадаємо, 16 січня Україна та Велика Британія підписали угоду про сторічну співпрацю.

У межах договору Велика Британія розширить програму підготовки українських військових, а також розвиватиме співпрацю у сфері далекобійного озброєння та у створенні зброї.