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Поселения у линии фронта станут общинами-форпостами

Поселения у линии фронта станут общинами-форпостами

31 янв 2025, 22:21
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В Україні введуть термін «громада-форпост» для тих громад, які розташовані в 100-кілометровій зоні від лінії фронту та кордону з росією та білоруссю.

Так уряд хоче, щоб більше тилових громад долучалися до підтримки громад-форпостів. Це втілюватимуть у життя, укладаючи спеціальні угоди, за якими надаватимуть гуманітарну, соціальну, медичну, логістичну, фінансову та іншу допомогу.

Про це йдеться у відповідній постанові Кабміну.

За словами прем'єра Дениса Шмигаля, нинішнє рішення це продовження політики єдності і взаємодопомоги та нагадав, що цього року сформовано національну обʼєднуючу платформу згуртованих громад «Пліч-о-пліч».

Источник: Ракурс


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