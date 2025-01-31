Уряд запроваджує поняття "громада-форпост" для поселень біля лінії фронту

https://racurs.ua/ua/n203671-poselennya-bilya-liniyi-frontu-stanut-gromadamy-forpostamy.html

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В Україні введуть термін «громада-форпост» для тих громад, які розташовані в 100-кілометровій зоні від лінії фронту та кордону з росією та білоруссю.

Так уряд хоче, щоб більше тилових громад долучалися до підтримки громад-форпостів. Це втілюватимуть у життя, укладаючи спеціальні угоди, за якими надаватимуть гуманітарну, соціальну, медичну, логістичну, фінансову та іншу допомогу.

Про це йдеться у відповідній постанові Кабміну.

За словами прем'єра Дениса Шмигаля, нинішнє рішення це продовження політики єдності і взаємодопомоги та нагадав, що цього року сформовано національну обʼєднуючу платформу згуртованих громад «Пліч-о-пліч».