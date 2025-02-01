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Трое полицейских погибли в Сумской области. Фото:
Трое полицейских погибли в результате российского обстрела Сумщиныhttps://racurs.ua/n203683-troe-policeyskih-pogibli-v-rezultate-rossiyskogo-obstrela-sumschiny.htmlРакурс
Поліцейські загинули внаслідок російських обстрілів у Сумській області.
У ніч на 1 лютого окупанти завдали авіаудару по Юнаківській громаді. Внаслідок атаки загинули двоє патрульних поліцейських, які чергували у населених пунктах громади. Про це Сумська обласна військова адміністрація 1 лютого повідомила у Telegram.
Зазначається, що згодом під завалами знайшли тіло ще одного поліцейського.
Правоохоронці загинули, сумлінно виконуючи завдання по захисту населення і охороні порядку у прикордонних громадах, які щодня обстрілюються ворогом, — наголосили в ОВА.
Нагадаємо, 20 січня російські окупанти на виїзді з міста Куп’янськ завдали удару з БпЛА «Молнія» по службовому авто правоохоронців. Внаслідок атаки двоє працівників поліції отримали акубаротравми.