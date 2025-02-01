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Ракурс
Троє поліцейських загинули на Сумщині. Фото:

Троє поліцейських загинули внаслідок російського обстрілу Сумщини

1 лют 2025, 13:19
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Поліцейські загинули внаслідок російських обстрілів у Сумській області.

У ніч на 1 лютого окупанти завдали авіаудару по Юнаківській громаді. Внаслідок атаки загинули двоє патрульних поліцейських, які чергували у населених пунктах громади. Про це Сумська обласна військова адміністрація 1 лютого повідомила у Telegram.

Зазначається, що згодом під завалами знайшли тіло ще одного поліцейського.

Правоохоронці загинули, сумлінно виконуючи завдання по захисту населення і охороні порядку у прикордонних громадах, які щодня обстрілюються ворогом, — наголосили в ОВА.

Нагадаємо, 20 січня російські окупанти на виїзді з міста Куп’янськ завдали удару з БпЛА «Молнія» по службовому авто правоохоронців. Внаслідок атаки двоє працівників поліції отримали акубаротравми.

Джерело: Ракурс


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