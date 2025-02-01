Российская агентка планировала теракт в Киеве. Фото: СБУ

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Російська агентка готувала теракт на одній із центральних вулиць Києва.

Зловмисниця планувала підірвати вибухівку біля будівлі одного зі структурних підрозділів СБУ в столиці. Цю локацію співробітники спецслужби не використовують, адже на період повномасштабного вторгнення передислоковані на запасні пункти. Однак теракт міг призвести до великих жертв серед цивільних перехожих. Про це прес-центр Служби безпеки України 1 лютого повідомив у Telegram.

Спецслужба спрацювала на випередження — зрадницю затримали, коли вона забрала із схованки сумку з вибухівкою і прямувала до орендованої квартири. Саморобний вибуховий пристрій був потужністю 7 кг у тротиловому еквіваленті.

Такого заряду достатньо, щоб серйозно пошкодити будівлю і завдати смертельного ураження людям, які перебувають навколо епіцентру вибуху, — наголосили в СБУ.

Затриманою виявилася 22-річна наркозалежна зі Львова, яку окупанти завербували через Telegram-канали. Дівчина приїхала до Києва, де російський куратор завчасно орендував для неї квартиру у центрі міста. Після заселення вона забрала через кур'єрську доставку мінікамеру відеоспостереження і встановила її на балконі, щоб ворог отримав можливість у режимі онлайн слідкувати за центральною вулицею Києва. Таким чином росіянин хотів зафіксувати наслідки теракту.

Фігурантці вже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану), ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (готування до вчинення терористичного акту, вчинене за попередньою змовою групою осіб) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 28 січня Служби безпеки України нейтралізувала агентурну групу ФСБ, яка «полювала» на літаки-винищувачі та бойові гелікоптери ЗСУ. Зловмисників затримали поблизу одного із військових аеродромів України.