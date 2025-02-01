Рашисты совершили очередную массированную воздушную атаку по Украине, инфографика: Воздушные силы

https://racurs.ua/n203690-56-bespilotnikov-sbili-sily-pvo-ukrainy-1-fevralya-infografika.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 1 лютого здійснили комбінований удар по Україні ракетами різних типів повітряного, морського та наземного базування, а також ударними безпілотниками типу Shahed та дронами-імітаторами інших типів.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.

Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил ЗСУ було виявлено та здійснено супровід 165 повітряних цілей противника:

семи балістичних ракет «Іскандер-М"/KN-23 (райони пусків — тимчасово окупований Крим та Воронезька область рф);

семи крилатих ракет «Іскандер-К» (райони пусків — ТОТ Криму та Донецької області);

восьми крилатих ракет Х-22/32 із літаків Ту-22М3;

чотирьох крилатих ракет «Калібр» (із носіїв з акваторії Чорного моря);

восьми крилатих ракет Х-101/Х-55см зі стратегічних бомбардувальників Ту-95мс;

десяти керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69 із літаків тактичної авіації (район пусків — Воронезька область рф);

двох керованих авіаційних ракет Х-31П (із акваторії Чорного моря);

123 ударних БПЛА Shahed/дронів-імітаторів різних типів (райони пусків — мис Чауда в окупованому Криму, а також російські Курськ, Орел, Міллєрово, Брянськ та Приморсько-Ахтарськ).

До відбиття повітряного нападу противника залучались зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України, — розповіли в Повітряних силах.

За попередніми даними:

збито 56 ударних БПЛА «Shahed"/дронів-імітаторів різних типів;

ще 61 БПЛА не досяг цілей (локаційно втрачені);

частину ворожих крилатих ракет було знищено протиповітряною обороною;

значна частина ракет, через активну протидію Сил оборони не досягла своїх цілей;

однак є і ураження, зокрема ракетами, які заходять на ціль по балістичній траєкторії.

Внаслідок російського удару ракетами та ударними БпЛА уражено цивільні об'єкти та об'єкти критичної інфраструктури.

Влучання ракети Х-22 у житловий будинок в Полтаві, обстріл «балістикою» історичного центру Одеси є черговим свідченням варварства і тероризму російського керівництва, — наголошують в Повітряних силах.

Також у ніч на 1 лютого противник атакував українські підприємства та об'єкти української енергетичної інфраструктури у Запорізькій, Одеській, Сумській, Харківській, Хмельницькій, Київській областях.