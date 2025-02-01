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Последствия российского ракетного удара по Полтаве, фото: Полтавская ОВА

В Полтаве возросло количество жертв российского ракетного удара (ФОТО)

1 фев 2025, 15:49
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У Полтаві до семи зросла кількість загиблих внаслідок російського ракетного удару, завданого сьогодні, 1 лютого.

Ще 14 людей травмовано, серед них три дитини. 22 людини врятували. Про це повідомляє прес-служба Полтавської ОВА.

На місці події працюють понад 460 рятувальників, силовиків та комунальників. У роботі майже 100 одиниць техніки, — розповіли в ОВА. — Психологи підрозділів ДСНС та нацполіції надали допомогу 114 людям.

Наслідки російського ракетного удару по Полтаві, фото: Полтавська ОВА

Нагадаємо, на Полтавщині оголошено триденну жалобу за загиблими внаслідок ворожої атаки по обласному центру.

Источник: Ракурс


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