Наслідки російського ракетного удару по Полтаві, фото: Полтавська ОВА

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У Полтаві до семи зросла кількість загиблих внаслідок російського ракетного удару, завданого сьогодні, 1 лютого.

Ще 14 людей травмовано, серед них три дитини. 22 людини врятували. Про це повідомляє прес-служба Полтавської ОВА.

На місці події працюють понад 460 рятувальників, силовиків та комунальників. У роботі майже 100 одиниць техніки, — розповіли в ОВА. — Психологи підрозділів ДСНС та нацполіції надали допомогу 114 людям.

Нагадаємо, на Полтавщині оголошено триденну жалобу за загиблими внаслідок ворожої атаки по обласному центру.