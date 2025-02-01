Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки російського удару по Полтаві, фото: Полтавська ОВА

На Полтавщині оголошено триденну жалобу за загиблими

1 лют 2025, 15:17
999

У Полтавській області оголошено триденну жалобу — з 2 по 4 лютого — за загиблими внаслідок російської ракетної атаки по обласному центру, завданої сьогодні, 1 лютого.

Відповідне розпорядження підписав т.в.о начальника ОВА Володимир Когут. Про це повідомляється у Telegram-каналі Полтавської ОВА.

У дні жалоби:

  • буде приспущено прапор України з чорною стрічкою на будівлях органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій;
  • встановлено обмеження на проведення розважально-концертних заходів, спортивних змагань, звучання розважальної музики у громадських місцях та транспорті.
  • телеканали й радіостанції мають внести відповідні зміни до сітки мовлення.

Нагадаємо, сьогодні сталося влучання російської ракети у житловий будинок у Полтаві. В результаті є загиблі та поранені.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів