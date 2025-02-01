На Полтавщині оголошено триденну жалобу за загиблими

Наслідки російського удару по Полтаві, фото: Полтавська ОВА

https://racurs.ua/ua/n203688-na-poltavschyni-ogolosheno-trydennu-jalobu-za-zagyblymy.html

Ракурс

У Полтавській області оголошено триденну жалобу — з 2 по 4 лютого — за загиблими внаслідок російської ракетної атаки по обласному центру, завданої сьогодні, 1 лютого.

Відповідне розпорядження підписав т.в.о начальника ОВА Володимир Когут. Про це повідомляється у Telegram-каналі Полтавської ОВА.

У дні жалоби:

буде приспущено прапор України з чорною стрічкою на будівлях органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій;

встановлено обмеження на проведення розважально-концертних заходів, спортивних змагань, звучання розважальної музики у громадських місцях та транспорті.

телеканали й радіостанції мають внести відповідні зміни до сітки мовлення.

Нагадаємо, сьогодні сталося влучання російської ракети у житловий будинок у Полтаві. В результаті є загиблі та поранені.