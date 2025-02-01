На Полтавщине объявлен трехдневный траур по погибшим

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Последствия российского удара по Полтаве, фото: Полтавская ОВА
На Полтавщине объявлен трехдневный траур по погибшимhttps://racurs.ua/n203688-na-poltavschine-obyavlen-trehdnevnyy-traur-po-pogibshim.htmlРакурс
У Полтавській області оголошено триденну жалобу — з 2 по 4 лютого — за загиблими внаслідок російської ракетної атаки по обласному центру, завданої сьогодні, 1 лютого.
Відповідне розпорядження підписав т.в.о начальника ОВА Володимир Когут. Про це повідомляється у Telegram-каналі Полтавської ОВА.
У дні жалоби:
- буде приспущено прапор України з чорною стрічкою на будівлях органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій;
- встановлено обмеження на проведення розважально-концертних заходів, спортивних змагань, звучання розважальної музики у громадських місцях та транспорті.
- телеканали й радіостанції мають внести відповідні зміни до сітки мовлення.
Нагадаємо, сьогодні сталося влучання російської ракети у житловий будинок у Полтаві. В результаті є загиблі та поранені.