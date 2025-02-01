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Ракурс
Последствия российского удара по Полтаве, фото: Полтавская ОВА

На Полтавщине объявлен трехдневный траур по погибшим

1 фев 2025, 15:17
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У Полтавській області оголошено триденну жалобу — з 2 по 4 лютого — за загиблими внаслідок російської ракетної атаки по обласному центру, завданої сьогодні, 1 лютого.

Відповідне розпорядження підписав т.в.о начальника ОВА Володимир Когут. Про це повідомляється у Telegram-каналі Полтавської ОВА.

У дні жалоби:

  • буде приспущено прапор України з чорною стрічкою на будівлях органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій;
  • встановлено обмеження на проведення розважально-концертних заходів, спортивних змагань, звучання розважальної музики у громадських місцях та транспорті.
  • телеканали й радіостанції мають внести відповідні зміни до сітки мовлення.

Нагадаємо, сьогодні сталося влучання російської ракети у житловий будинок у Полтаві. В результаті є загиблі та поранені.

Источник: Ракурс


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