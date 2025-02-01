Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
В здании Ровенского ТЦК прогремел взрыв, фото: Нацполиция

В Ровенском ТЦК раздался взрыв, погиб человек — полиция

1 фев 2025, 17:46
999

У Рівненському ТЦК сьогодні, 1 лютого, пролунав вибух.

Про це повідомила прес-служба Нацполіції.

Подія сталася сьогодні о 16.15 у приміщенні Територіального центру комплектування та соціальної підтримки пролунав вибух. Відомо про одну загиблу особу, ще шестеро отримали поранення, — розповіли у поліції.

Зазначається, що на місці інциденті працюють слідчо-оперативна група, працівники СБУ та інші екстрені служби.

У будівлі Рівненського ТЦК пролунав вибух, фото: Нацполіція

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров