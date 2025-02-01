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У будівлі Рівненського ТЦК пролунав вибух, фото: Нацполіція
У Рівненському ТЦК пролунав вибух, загинула людина — поліціяhttps://racurs.ua/ua/n203692-u-rivnenskomu-tck-prolunav-vybuh-zagynula-ludyna-policiya.htmlРакурс
У Рівненському ТЦК сьогодні, 1 лютого, пролунав вибух.
Про це повідомила прес-служба Нацполіції.
Подія сталася сьогодні о 16.15 у приміщенні Територіального центру комплектування та соціальної підтримки пролунав вибух. Відомо про одну загиблу особу, ще шестеро отримали поранення, — розповіли у поліції.
Зазначається, що на місці інциденті працюють слідчо-оперативна група, працівники СБУ та інші екстрені служби.