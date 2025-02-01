У будівлі Рівненського ТЦК пролунав вибух, фото: Нацполіція

https://racurs.ua/ua/n203692-u-rivnenskomu-tck-prolunav-vybuh-zagynula-ludyna-policiya.html

Ракурс

У Рівненському ТЦК сьогодні, 1 лютого, пролунав вибух.

Про це повідомила прес-служба Нацполіції.

Подія сталася сьогодні о 16.15 у приміщенні Територіального центру комплектування та соціальної підтримки пролунав вибух. Відомо про одну загиблу особу, ще шестеро отримали поранення, — розповіли у поліції.

Зазначається, що на місці інциденті працюють слідчо-оперативна група, працівники СБУ та інші екстрені служби.