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Ракурс
У будівлі Рівненського ТЦК пролунав вибух, фото: Нацполіція

У Рівненському ТЦК пролунав вибух, загинула людина — поліція

1 лют 2025, 17:46
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У Рівненському ТЦК сьогодні, 1 лютого, пролунав вибух.

Про це повідомила прес-служба Нацполіції.

Подія сталася сьогодні о 16.15 у приміщенні Територіального центру комплектування та соціальної підтримки пролунав вибух. Відомо про одну загиблу особу, ще шестеро отримали поранення, — розповіли у поліції.

Зазначається, що на місці інциденті працюють слідчо-оперативна група, працівники СБУ та інші екстрені служби.

У будівлі Рівненського ТЦК пролунав вибух, фото: Нацполіція

Джерело: Ракурс


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