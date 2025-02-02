Последствия удара русского дрона в Херсонской области, фото: Херсонская ОВА

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Ракурс

У Херсоні росіяни атакували з дрона «швидку», яка їхала на виклик.

Про це сьогодні, 2 лютого, у своєму Telegram-каналі повідомила Херсонська ОВА, опублікувавши відповідні фото.

Через скидання вибухівки з БПЛА транспортний засіб зазнав незначних пошкоджень. Медичні працівники не постраждали, — зазначили в ОВА.

Крім того, зранку рашисти вдарили по житлових кварталах Херсона. Під обстріл потрапив Дніпровський район — там загинула жінка, поранено чоловіка та зруйновані домівки.