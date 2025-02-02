Наслідки удару російського дрона на Херсонщині, фото: Херсонська ОВА

https://racurs.ua/ua/n203721-u-hersoni-rosiyskyy-dron-atakuvav-shvydku-yaka-yihala-na-vyklyk-foto.html

Ракурс

У Херсоні росіяни атакували з дрона «швидку», яка їхала на виклик.

Про це сьогодні, 2 лютого, у своєму Telegram-каналі повідомила Херсонська ОВА, опублікувавши відповідні фото.

Через скидання вибухівки з БПЛА транспортний засіб зазнав незначних пошкоджень. Медичні працівники не постраждали, — зазначили в ОВА.

Крім того, зранку рашисти вдарили по житлових кварталах Херсона. Під обстріл потрапив Дніпровський район — там загинула жінка, поранено чоловіка та зруйновані домівки.