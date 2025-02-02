У Полтаві завершені аварійно-рятувальні роботи на місці зруйнованої російським ракетним ударом п’ятиповерхівки.

Про це сьогодні, 2 лютого, повідомила прес-служба ДСНС.

Таким чином, внаслідок ворожого удару:

загинули 14 осіб, з них дві дитини віком 9 та 12 років;

20 людей постраждали, — черед них чотири дитини (віком два, вісім та 12 років та тримісячний малюк);

22 людини врятовані;

психологи ДСНС та Нацполіції допомогли 206 особам, з них 11 дітей.